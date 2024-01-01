В Пермский классический университет подано более 18 тысяч заявлений Приём документов на бюджет закончится 25 июля Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По данным на 22 июля, в Пермский государственный научный исследовательский университет (ПГНИУ) подано 18 218 заявлений на программы бакалавриата/специалитета, магистратуры и аспирантуры. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Самые популярные направлениями по количеству заявлений на бюджет стали «прикладная математика и информатика» (551 чел.), «Бизнес-информатика» (522) и «Информационные системы и технологии» (518).

В университете напомнили, что приём документов на бюджет заканчивается для всех (в том числе и для поступающих в общем потоке по результатам ЕГЭ) 25 июля.

Далее два дня вуз будет обрабатывать полученные документы и не позднее 27 июля должен будет опубликовать конкурсные списки.

Около недели назад сообщалось, что в ПГНИУ поступило порядка 15 тыс. заявлений на обучение, а наибольший интерес вызывают бизнес-информатика, лингвистика, менеджмент и медиакоммуникации. Самое же большое количество заявлений к середине июля было принято в ПНИПУ (Пермский политех) — 24 тыс.

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