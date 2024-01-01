Алёна Бронникова В Перми назвали самые популярные среди абитуриентов вузы Большая часть заявлений на обучение поступает в электронном формате Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПНИПУ

В Перми назвали самые популярные в этом году у абитуриентов вузы. Как сообщает Properm.ru, в этом году в рамках приёмной кампании в ПГГПУ поступило около 6 тыс. заявок, что на 10% больше, чем в АППГ. Более 80% заявлений было направлено в электронном формате.

Наибольшей интерес был зафиксирован к гуманитарным направлениям. В приёмной комиссии вуза рассказали, что востребованность иностранных языков, обществознания, права и истории как профильных предметов наблюдается уже не первый год. Почти на каждое из направлений приходится около 12 человек.

В ПГМУ абитуриенты подали около 2 тыс. заявлений. Самые популярные направления у абитуриентов: стоматология, лечебное дело и педиатрия.

В ПГНИУ поступило уже порядка 15 тыс. заявлений на обучение. Наибольший интерес вызывают бизнес-информатика, лингвистика, менеджмент и медиакоммуникации.

Самое большое количество заявлений из указанных изданием оказалось у ПНИПУ — 24 тыс. Через портал "Госуслуги" документы направило около 95% абитуриентов. При этом в вузе отмечают растущий интерес к техническим специальностям: машиностроение, робототехника, техносферная безопасность и IT-специальности.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в этом году пермские вузы увеличат цены на обучение до 10%. Повышение затронет все направления подготовки.

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