Алёна Бронникова Вузы Перми увеличат цены на обучение до 10% Повышение затрагивает все направления подготовки Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

В учебном году 2024/25 стоимость платного обучения в вузах Перми в среднем вырастет на 3-10%. Об этом сообщает ИА «Текст».

Так, обучение на большинстве образовательных программ в ПГНИУ обойдётся студентам в 140-170 тыс. руб. в год. По сравнению с прошлым учебным годом рост цен в среднем составил 3%. Наиболее дорогими оказались направления, где преподавание ведётся на английском языке.

В ПГГПУ стоимость обучения увеличилась по всем направлениями подготовки и образовательным программам. В среднем прирост составил 10%. В пресс-службе вуза объяснили, что размер повышения цен определяется учредителем в зависимости от стоимости обучения студентов на бюджетной основе.

Платное обучение на всех специальностях, формах обучения и курсах в ПГМУ в этом году подорожает на 4,5%. Цена обучения на первом курсе зависит от утверждённых Минобрнауки РФ нормативов затрат по выбранной специальности. Повышение цен в вузе объясняют уровнем инфляции.

Ранее министр образования Пермского края Раиса Кассина рассказала, что самым популярным среди абитуриентов вузом оказался ПГГПУ. В учреждении все бюджетные места заполняются с первого раза. При этом абитуриентов много, а проходной балл выше, чем в других регионах, и многие уезжают поступать туда, где проще. Например, чтобы поступить в московский вуз, можно иметь средний балл 139, а в Перми — 179.

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