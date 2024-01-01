Педуниверситет стал самым популярным вузом Перми Проходной балл туда выше, чем в московские университеты Поделиться Твитнуть

Стало известно, какой вуз Перми сегодня самый популярный среди абитуриентов. Им оказался Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет. Об этом в эфире радио «Эхо Перми» заявила министр образования Пермского края Раиса Кассина.

Чиновница отметила, что в этом вузе с первого раза заполняются все бюджетные места. Абитуриентов, которые хотели бы поступить на педагогическую специальность, очень много, а проходной балл высокий — даже выше, чем в других регионах. Власти Пермского края видят здесь проблему, ведь многие уезжают поступать туда, где проще.

По словам Кассиной, чтобы поступить в московский вуз, можно иметь средний балл 139, а у в Перми 179.

«Мы теряем ребят. Поэтому мы тут тоже восстанавливаем справедливость и делаем всё, чтобы ребята могли остаться у нас в Пермском крае, сдав на определённое количество баллов», — отметила министр.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.