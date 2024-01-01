Власти муниципалитета в Пермском крае предложили ликвидировать деревню Сибирь Поделиться Твитнуть

Добрянка

Игорь Катаев

Депутаты думы Добрянского городского округа в Пермском крае приняли решение о присоединении деревни Сибирь к селу Висим. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

Поясняется, что в настоящее время в д. Сибирь нет зарегистрированных жителей, стоящие там дома используются, в основном, как дачи. При этом жители регулярно обращаются к органам власти с вопросами о содержании дорожной и коммунальной инфраструктуры.

«Объединение населённых пунктов позволит муниципальным властям обоснованно выделять средства на создание комфортных условий проживания», — поясняют добрянские чиновники и депутаты.

В ближайшее время они подготовят законодательную инициативу об изменении административно-территориального устройства Добрянского городского округа и направят её на рассмотрение в Законодательное собрание Пермского края.

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