Зарина Ситдикова Сеть клиник флебологии из Екатеринбурга планирует освоить рынок Перми Свердловская компания зарегистрировала бизнес в Прикамье Поделиться Твитнуть

В Пермский край готовится зайти сеть медицинских центров «Олмед» из Екатеринбурга, специализирующаяся на лечении заболеваний вен. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По информации издания, в Перми уже зарегистрировано ООО «Медицинский центр Олмед-Пермь». Располагаться клиника будет по ул. Николая Островского, 6. Гендиректором компании указан Михаил Бровкин, который также является учредителем филиалов «Олмеда» в Серове, Нижнем Тагиле, Асбесте и Североуральске.

Согласно данным сайта клиники «Олмед», сеть многопрофильных медцентров была основана в 1996 году. Компания стала первой на Урале специализированной клиникой по лечению заболеваний вен. По сей день основным направлением деятельности общества является флебология. Ежегодно в «Олмеде» получают лечение более 8 тыс. пациентов с заболеваниями сосудов, проводится более 3 тыс. малоинвазивных лазерных процедур.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что в отделении частной клиники «Надежда» по ул. Пушкина, 108/1 откроется региональный филиал федерального женского медцентра «Белая роза».

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