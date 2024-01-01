Зарина Ситдикова В Пермском крае перед судом предстанет виновник смертельного ДТП с велосипедистом Человек погиб под колёсами машины, которой управлял мужчина без прав на вождение Поделиться Твитнуть

В Пермском крае перед судом предстанет житель г. Усолья, который обвиняется в совершении ДТП, в котором погиб велосипедист. Об этом сообщается на Едином портале прокуратуры Российской Федерации.

Напомним, в августе прошлого года на автодороге Кунгур—Соликамск автомобиль Rover на скорости сбил велосипедиста, который двигался по правой обочине навстречу транспорту. От полученных травм пострадавший скончался на месте, до приезда скорой помощи.

Позже выяснилось, что у водителя иномарки не было прав на управление автомобилем. А сама машина, выпущенная более 25 лет назад, была технически неисправна. Виновник ДТП купил её и не позаботился о необходимом ремонте.

В отношении мужчины прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет. Уголовное дело будет рассматривать Березниковский городской суд.

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