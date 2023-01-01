Максим Артамонов

В Прикамье водитель без прав насмерть сбил велосипедиста

ДТП произошло на трассе КунгурСоликамск

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ДТП авария велосипед

Фото: vk.com/ber_bezopasnye

На автодороге Кунгур—Соликамск автомобиль Rover сбил велосипедиста, который двигался по правой обочине навстречу транспорту. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Березниковскому городскому округу.

По предварительным данным, происшествие случилось 26 августа в 18:15. Водитель иномарки ехал со стороны Соликамска в направлении Кунгура. На 294 км автодороги Кунгур—Соликамск он допустил наезд на велосипедиста, который от полученных травм скончался на месте, до приезда скорой помощи.

Как выяснилось, у водителя иномарки не было при себе прав.

Сейчас по факту смертельного ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего и устанавливается личность погибшего велосипедиста.

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