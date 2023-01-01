Максим Артамонов В Прикамье водитель без прав насмерть сбил велосипедиста ДТП произошло на трассе КунгурСоликамск Поделиться Твитнуть

На автодороге Кунгур—Соликамск автомобиль Rover сбил велосипедиста, который двигался по правой обочине навстречу транспорту. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Березниковскому городскому округу.

По предварительным данным, происшествие случилось 26 августа в 18:15. Водитель иномарки ехал со стороны Соликамска в направлении Кунгура. На 294 км автодороги Кунгур—Соликамск он допустил наезд на велосипедиста, который от полученных травм скончался на месте, до приезда скорой помощи.

Как выяснилось, у водителя иномарки не было при себе прав.

Сейчас по факту смертельного ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего и устанавливается личность погибшего велосипедиста.

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