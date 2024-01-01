Зарина Ситдикова В Перми расселили жителей ещё трёх аварийных домов Аварийные дома расположены в микрорайонах ДКЖ и Заостровке Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Дзержинском районе завершилось расселение трёх аварийных домов, расположенных в м/р ДКЖ и м/р Заостровка. Об этом сообщили в управлении жилищных отношений города Перми.

В ведомстве уточнили, что благоустроенное жильё или денежную компенсацию получили 100 человек, которые ранее проживали в доме на ул. Энгельса, 23. Здание было возведено в 1952 году, в нём располагалось 66 комнат.

В том же микрорайоне был расселён аварийный дом на ул. Татьяны Барамзиной, 23а. Он также был построен в 1950-х годах, но в нём проживали 53 человека. Общая площадь помещений в здании составляла 434,6 кв. м.

Кроме того, был расселён дом на ул. Маяковского, 30 в Заостровке. В здании 1958 года постройки по улице Маяковского, 30 находилось 10 жилых помещений, в которых проживали 26 человек.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что с начала этого года во всех районах Перми было снесено 68 аварийных домов. Их бывшим жильцам предоставили денежное возмещение или новые квартиры в зависимости от формы собственности. Расселение чиновники проводят в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и региональных программ.

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