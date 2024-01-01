В Перми с начала года снесли 68 аварийных домов Жильцам предоставляют денежное возмещение или предлагают другое жильё Поделиться Твитнуть

Скриншот видео из ТГ-канал Эдуарда Соснина

С начала этого года в краевой столице чиновники снесли 68 расселённых аварийных домов — более половины от запланированных к сносу зданий в этом году. Такие дома сносят во всех районах Перми, а жильцам предоставили денежное возмещение или другое благоустроенное жильё в зависимости от формы собственности. Об этом в своём телеграм-канале рассказал мэр Эдуард Соснин.

Чиновник опубликовал процесс сноса многоквартирного аварийного дома в Орджоникидзевском районе Перми по ул. Социалистической, 13. Этот трёхэтажный дом построили в 1957 году, из него расселили 82 человека. Параллельно демонтируется аварийный дом по ул. Генерала Доватора, 34 в этом же районе. Кроме того, в марте началось расселение аварийного дома по Комсомольскому проспекту, 94.

Глава Перми пояснил, что расселение ведётся сразу в рамках нескольких программ — нацпроекта «Жильё и городская среда» и региональных программ по расселению.

По словам Соснина, параллельно в Перми строятся другие дома, в частности, по ул. Маяковского, в которые планируется заселить около 500 пермских семей.

Как ранее писал «Новый компаньон», на прошлой неделе городские чиновники отчитались, что в Перми за первое полугодие 2024 года из аварийного жилья были расселены 723 человека. Они проживали в жилье общей площадью 12,2 тыс. кв. м. Тогда же в мэрии напомнили, что сейчас в краевой столице строятся два муниципальных дома по ул. Маяковского, 54 и 57. Это будет два десятиэтажных дома, каждый на 250 квартир. Завершить их планируется в третьем квартале 2024 года.

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