Елена Синица Свыше 12 тысяч «квадратов» аварийного жилья расселили в Перми с начала года В Перми за первое полугодие 2024 года из аварийного жилья расселили 723 человека Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми за первое полугодие 2024 года из аварийного жилья расселили 723 человека. Они проживали в жилье общей площадью в 12,2 тыс.кв.м. Люди получают либо благоустроенное жильё, либо денежное возмещение. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В мэрии также напомнили, что сейчас в краевой столице строятся два муниципальных дома на ул. Маяковского,54 и 57. Это будет два десятиэтажных дома, каждый из которых будет рассчитан на 250 квартир. Работы ведутся строго по графику, завершить их планируется в третьем квартале 2024 года.





Помимо них, строится дом на Нейвинской улице, его планируют сдать в эксплуатацию в первой половине 2025 года. В новые муниципальные дома переедут порядка 1,5 тыс. пермяков.









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