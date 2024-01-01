Зарина Ситдикова Пермский край в три раза увеличил объёмы экспорта древесины в Азербайджан За полгода в Закавказье было отправлено почти 150 тысяч кубометров леса Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В этом году Прикамье более чем в три раза увеличило объёмы экспорта лесоматериалов в Республику Азербайджан. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

По данным ведомства, с 1 января по 18 июля из Прикамья было экспортировано 149,8 тыс. кубометров древесной продукции, что в 3,4 раза больше аналогичного периода прошлого года, когда отправили 44,5 тыс. кубометров леса.

Специалистами Управления Россельхознадзора 18 июля был осуществлён карантинный фитосанитарный контроль 16,55 тыс. кубометров лесопродукции, предназначенной для вывоза в Азербайджан. Лабораторная экспертиза подтвердила отсутствие вредных организмов в отправляемой партии.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что с начала текущего года из Прикамья был также вывезен 5471 кубометр лесопродукции в Туркменистан.

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