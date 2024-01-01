Зарина Ситдикова За полгода из Пермского края в Туркменистан отправлено более 5,4 тысяч кубометров леса По сравнению с прошлым годом объёмы экспорта древесины снизились на 23% Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

С начала текущего года из Прикамья в Республику Туркменистан вывезен 5471 кубометр лесопродукции. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

По информации ведомства, 11 июля состоялась очередная отправка древесины в Туркменистан в объёме 95 кубометров. Ранее от данной партии были отобраны образцы продукции и переданы в Пермский филиал Всероссийского центра карантина растений. Экспертиза подтвердила отсутствие вредных организмов.

В прошлом году за первые полгода в Туркменистан из Прикамья было экспортировано 7092 кубометров леса. Это на 22,8% больше, чем за аналогичный период этого года.

Как писал «Новый компаньон», за шесть месяцев 2024 года в 15 раз больше пермской древесины, чем в Туркменистан, было вывезено в Китай — в Поднебесную экспортировано 82,4 тыс. кубометров лесопродукции.

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