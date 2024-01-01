Елена Синица Из Пермского края за полгода в Китай вывезли 82,4 тысячи кубометров леса Это идентично показателям аналогичного периода 2023 года Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

За первое полугодие 2024 года из Пермского края в Китай вывезли 82,4 тыс. кубометров лесопродукции. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Это идентично показателям аналогичного периода 2023 года, отметили в ведомстве. В конце июня специалисты ведомства провели карантинный фитосанитарный контроль 110 кубометров лесопродукции, предназначенной для экспорта в Китай.





По результатам экспертизы подтвердилось отсутствие карантинных вредных организмов, оформлено 3 фитосанитарных сертификата.

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