Зарина Ситдикова В Пермском крае начала снижаться активность клещей За неделю в регионе зафиксировано почти на 35% меньше случаев присасывания Поделиться Твитнуть

С 18 по 25 июля в Пермском крае зарегистрирован 921 случай присасывания клещей, что почти на 35% меньше, чем неделей ранее, когда было зафиксировано 1411 пострадавших от укусов. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По информации ведомства, всего с начала сезона в медицинские организации Прикамья обратилось 24 745 человек, включая 4212 детей, на которых напали клещи.

«Несмотря на снижение количества присасываний в последние две недели, жителям Пермского края необходимо оставаться бдительными: соблюдать меры профилактики, проводить осмотры после прогулок», — призвали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что рейтинг самых опасных с точки зрения клещевой активности территорий Прикамья по-прежнему занимают шесть округов: Добрянский, Ильинский, Карагайский, Пермский, Очёрский и Краснокамский.

Кроме того, надзорный орган скорректировал статистику выявленных инфекций, которыми были заражены снятые с пострадавших паразитов. В частности, с 47,7 до 47% снизился показатель обнаружения иксодового клещевого боррелиоза. По остальным заболеваниям цифры остались неизменными — лабораторные исследования показали, что 3,5% клещей являлись носителями моноцитарного эрлихиоза человека, 1,7% — вирусного энцефалита, 1,1% — гранулоцитарного анаплазмоза человека.

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