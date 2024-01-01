Зарина Ситдикова За прошедшую неделю в Прикамье клещи покусали более 1,4 тысячи человек В числе пострадавших жителей 143 ребёнка Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю

С начала сезона в медицинские организации Пермского края с жалобами на укусы клещей обратились 23 824 человека, в том числе 4123 ребёнка. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, больше всего случаев присасывания зафиксировано в шести территориях Прикамья. Это Добрянский, Ильинский, Карагайский, Пермский, Очёрский и Краснокамский округа.

По результатам лабораторных исследований паразитов, снятых с пострадавших, в 47,7% случаев клещи инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, в 3,5% — моноцитарным эрлихиозом человека, в 1,7% — клещевым вирусным энцефалитом. Реже всего клещи в Прикамье являются переносчиками гранулоцитарного анаплазмоза человека — он обнаружен только в 1,1% случаев.

Как сообщал «Новый компаньон», неделей ранее в Пермском крае число укусов клещей составляло 22 413, включая 3980 детей.

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