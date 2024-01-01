Елена Синица С начала сезона от укусов клещей пострадали 22,4 тысячи жителей Прикамья В числе пострадавших более 3,9 тысячи детей Поделиться Твитнуть

С начала сезона из-за укусов клещей помощь медиков понадобилась 22 413 жителям Пермского края. Среди пострадавших 3980 детей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

Чаще всего клещи присасывались к жителям Добрянского, Очёрского и Краснокамских городских, а также Ильинского и Карагайского муниципальных округов. Как показали исследования, в 46,6% случаях насекомые были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), в 3,5 % — моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ), в 1,7% — клещевым вирусным энцефалитом, в 1,1 % — гранулоцитарным анаплазмозом человека (ГАЧ).

Жителям региона напомнили, что профилактической мерой является прививка против клещевого энцефалита. Её можно поставить в медучреждениях после консультации с врачом. Завершить весь прививочный курс против клещевого энцефалита необходимо за 2 недели до выезда в неблагополучную территорию.





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