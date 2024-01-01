Алёна Бронникова В Перми за 1 млн рублей продают экскаваторный парк развлечений Игровое пространство находится в ТРЦ «Планета» Поделиться Твитнуть

Группа "Экскаваторный парк развлечений PLAY DEVELOP" ВКонтакте

В Перми выставлен на продажу экскаваторный парк развлечений. Согласно размещённой на сайте «Авито» информации, собственник (частное лицо) оценил стоимость готового бизнеса в 1 млн руб.

«Продам Экскаваторный парк в ТРЦ "Планета". Перспективный проект, такого нигде нет. Нет времени заниматься», — сообщил автор объявления.

По данным торгово-развлекательного центра, игровое пространство Play Develop находится на втором этаже, рядом с магазином «Детский мир». Представленные в парке экскаваторы и бульдозеры являются абсолютными копиями настоящей строительной техники.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми всего за 1 млн руб. продаётся брендовый магазин обуви «Артур, где мои кроссовки?». Владелец рассказал, что решил развивать другой бизнес, и цена является символической. Однако с продажей он не спешит, так как намерен передать магазин в хорошие руки.

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