Алёна Бронникова
В центре Перми за 1 млн рублей продаётся брендовый магазин кроссовок
Собственник принял решение открыть новый бизнес
В Перми выставлен на продажу брендовый магазин обуви «Артур, где мои кроссовки?». Информация появилась в соцсетях организации.
Как сообщил «Новому компаньону» собственник магазина предприниматель Артур Арсланов, приобрести готовый бизнес можно за 1 млн руб. В эту стоимость входят полиграфические расходники (визитки, сертификаты, крафтовые пакеты и пр.), рекламная вывеска, товарный остаток, поставщики и социальные сети.
«История бренда "Артур, где мои кроссовки?" подходит к концу. Нам тяжело закрывать магазин и ставить точку, поэтому ищем нового владельца для этого бизнеса. Мы очень хотим, чтобы этот бренд и дальше радовал людей в разных уголках нашей страны», — написано на стене официальной группы магазина «ВКонтакте».
В объявлении отмечается, что бизнес готов к продаже. Новому владельцу будет оказана помощь по его ведению. Магазин находится в центре города, на ул. Революции, 22.
Артур Арсланов отмечает, что цена, по которой он продаёт магазин, является символической, а настоящая стоимость превышает 10 млн руб. Однако продавать бизнес он не спешит и планирует передать его в хорошие руки.
«На самом деле, за два года было потрачено много усилий, много людей трудилось над этим брендом. Образовалась большая аудитория. Магазин хочется отдать в хорошие руки. Я не хочу, чтобы этот бизнес портили, обманывали людей, или случались какие-то конфликты, и не могу продать его кому попало», — поделился он.
Предприниматель также рассказал, что решил заниматься развитием другого направления.
Ранее сообщалось, что в центре Перми продаётся кафе «Та самая шаурма». Владелец оценил его стоимость в 2,6 млн руб.
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