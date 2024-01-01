Алёна Бронникова В центре Перми за 1 млн рублей продаётся брендовый магазин кроссовок Собственник принял решение открыть новый бизнес Поделиться Твитнуть

Группа "Кроссовки Пермь" ВКонтакте

В Перми выставлен на продажу брендовый магазин обуви «Артур, где мои кроссовки?». Информация появилась в соцсетях организации.

Как сообщил «Новому компаньону» собственник магазина предприниматель Артур Арсланов, приобрести готовый бизнес можно за 1 млн руб. В эту стоимость входят полиграфические расходники (визитки, сертификаты, крафтовые пакеты и пр.), рекламная вывеска, товарный остаток, поставщики и социальные сети.

«История бренда "Артур, где мои кроссовки?" подходит к концу. Нам тяжело закрывать магазин и ставить точку, поэтому ищем нового владельца для этого бизнеса. Мы очень хотим, чтобы этот бренд и дальше радовал людей в разных уголках нашей страны», — написано на стене официальной группы магазина «ВКонтакте».

В объявлении отмечается, что бизнес готов к продаже. Новому владельцу будет оказана помощь по его ведению. Магазин находится в центре города, на ул. Революции, 22.

Артур Арсланов отмечает, что цена, по которой он продаёт магазин, является символической, а настоящая стоимость превышает 10 млн руб. Однако продавать бизнес он не спешит и планирует передать его в хорошие руки.

«На самом деле, за два года было потрачено много усилий, много людей трудилось над этим брендом. Образовалась большая аудитория. Магазин хочется отдать в хорошие руки. Я не хочу, чтобы этот бизнес портили, обманывали людей, или случались какие-то конфликты, и не могу продать его кому попало», — поделился он.

Предприниматель также рассказал, что решил заниматься развитием другого направления.

Ранее сообщалось, что в центре Перми продаётся кафе «Та самая шаурма». Владелец оценил его стоимость в 2,6 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.