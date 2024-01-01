Алёна Бронникова В центре Перми за 2,6 млн рублей продаётся кафе-шаурма Причина продажи не называется Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

В Перми выставили на продажу кафе «Та самая шаурма». Согласно опубликованной на «Авито» информации, стоимость заведения составляет 2,6 млн руб.

«Продaм действующий бизнeс. B кaфe прoвeденa пpитoчно-вытяжная вентиляция, устaновленa сплит-cиcтема, еcть всё нeoбходимoe для рaботы. Кафе работает два года, разработано качественное меню уличной еды, есть технологические карты», — сообщается в объявлении.

Отмечается, что кафе находится в центре города по ул. Революции, 50, помещение в долгосрочной аренде. Есть возможность размещения летника.

Автор объявления — частное лицо. Причина продажи бизнеса не указана.

Ранее сообщалось, что в Перми приостановлена работа кафе «Шаурма №1» по ул. Свиязева, 30. Причиной стало заражение одного из клиентов сальмонеллёзом. Роспотребнадзор выяснил, что в заведении нарушались санитарные требования.

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