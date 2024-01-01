ФК «Амкар Пермь» арендовал молодого полузащитника из Оренбурга Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Молодой полузащитник Данил Капустянский переходит в ФК «Амкар Пермь» на условиях аренды, сообщает пресс-служба пермского клуба.

Данил, родившийся 30 октября 2004 года в Оренбурге, является выпускником академии «Оренбурга». У него есть опыт игры в Премьер-лиге за «Оренбург», в Первой лиге за «Енисей» и во Второй лиге в составе «Оренбург-2» и «Уфы». Он может выступать как в роли атакующего полузащитника, так и в качестве нападающего.

В марте 2023 года Капустянский принял участие во встрече юношеской сборной России против Беларуси, где забил гол. В том же месяце дебютировал в Премьер-лиге с «Оренбургом», а в мае забил мяч в ворота «Торпедо».

Кроме того, в пресс-службе «Амкара» сообщили о возвращении нападающего Алекса Раджабова. 20-летний игрок с сентября 2023 года по июнь 2024-го провёл 20 матчей за красно-чёрных, забив пять голов. Во втором круге чемпионата он выступит под номером 10.

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