Алёна Бронникова Лотерейный билет за 25 рублей принёс пермяку выигрыш в 2,7 миллиона За призом он пока не обратился Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Ещё один житель Пермского края стал победителем в государственной лотерее «Рапидо 2.0». Суперприз в 2 729 363 руб. был разыгран 25 июля. Победитель угадал все девять комбинации. Как сообщают в пресс-службе «Столото», счастливый билет был приобретён в мобильном приложении всего за 25 руб.

«Победителем стал житель Пермского края, купивший билет за 25 руб. в мобильном приложении "Столото". Счастливчик пока не обратился за выигрышем в лотерейный центр. Возможно, он ещё не знает о своём везении», — рассказали в компании.

В пресс-службе напомнили, что проверить результаты тиражей и узнать, где и как получить выигрыш, можно по тел. 8-900-555-00-55 или на на сайте stoloto.ru.

В этом году это уже не первый случай, когда жители Пермского края становятся обладателями лотерейного суперприза. В мае пермяк стал миллионером, выиграв 9,1 млн руб. в лотерее «Рапидо». Удачу ему принёс билет, который он приобрёл за 300 руб.

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