Жители Новых Лядов в Перми просят продлить до посёлка городскую электричку Она может ходить с частотой 1 раз в час Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Новых Лядах завершился опрос населения по развитию транспортной доступности, который в июле инициировали местные власти. Речь идёт о продлении городской электрички до посёлка. Все участники единогласно поддержали такое решение. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Всего в опросе приняли участие 207 жителей. При этом большинство участников голосования посчитали, что оптимальной частотой курсирования будет один раз в час.

Поступившие предложения чиновники Новых Лядов пообещали выслать в министерство транспорта Прикамья.

Напомним, в марте руководство Пермской пригородной компании заявляло, что прорабатывает возможность увеличения количества рейсов кольцевых электричек в Перми. На тот момент ежедневно осуществлялось шесть рейсов (по три в каждую сторону), а планировалось добавить ещё несколько.





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