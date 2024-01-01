Ремонт спортшколы «Олимп» в Перми должны завершить в 2025 году Работы идут в графике Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Глава Перми Эдуард Соснин проинспектировал ход ремонтных работ в спортивной школе олимпийского резерва «Олимп» (ул. Мостовая, 6), которая расположена в историческом здании «Народный Дом». Оно было построено в начале 20 века и почти сто лет не знало масштабного ремонта.

Администрация Перми

«Наша задача не только сохранить объект культурного наследия, но и приспособить для современного использования. Подрядчик обследовал здание и демонтировал устаревшие конструкции. Работы идут в графике. После ремонта изменится площадь помещений и внутреннее пространство здания, которому планируется вернуть исторический облик. Уже в следующем году в обновлённое учебное заведение смогут вернуться более 500 будущих чемпионов», — написал градоначальник в своём telegram-канале и выложил фотографии ремонты работ.

Администрация Перми

Двухэтажное с подвалом здание имеет общую площадь 1957,8 кв. м. ДЮСШ «Олимп» переехала сюда в 1996 году. Здесь функционировали отделения спортивной акробатики и греко-римской борьбы.

Администрация Перми

До этого в здании размещались различные учреждения, архив Пермской области, спортивный клуб «Молот». Идея же строительства народного дома в Перми родилась в 1899 году, во время празднования 100-летия со дня рождения А.С. Пушкина. Был сделан проект и начат сбор средств. В 1914 году на площадке около Мотовилихинского пруда приступили к постройке здания по проекту академика Белогруда и гражданского инженера Воловского. Однако с началом мировой войны, а затем революции строительство народного дома смогли продолжить только в 20-х годах прошлого века.

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