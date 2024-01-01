В Прикамье обнаружили подпольное казино Двум березниковцам предъявлены обвинения Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Двум жителям Березников Пермского края предъявлены обвинения в незаконной организации и проведении азартных игр вне игорной зоны (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Следствие установило, что в течение трёх месяцев (с 18 апреля по 18 июля 2024 года) обвиняемые, действуя в составе группы лиц и по предварительному сговору, проводили азартные игры с использованием игрового оборудования в расположенных на территории Березников нежилых помещений.

Следователи территориального следственного отдела уже осмотрели место происшествия и провели обыски, изъяли игровое оборудование и денежные средства. Устанавливаются и допрашиваются свидетели, а также иные лица, которые могут быть причастны к совершению преступления. Продолжается производство судебных экспертиз.

«Продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — добавили в ведомстве.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.