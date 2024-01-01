В отношении аварийной двухэтажки в Новых Лядах в Перми снят режим ЧС Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми снят режим ЧС, введённый 1 марта 2024 года в отношении аварийного дома по ул. Чусовской, 42 (п. Новые Ляды).

Зимой комиссия по ЧС и обеспечению пожарной безопасности посёлка провела визуальный осмотр квартир в здании. Были выявлены разрушение и выпадение штукатурного слоя на потолках, трещины и подтеки, частичное обрушение несущих конструкций. Кроме того, в подъезде была частично разрушена лестница.

В здании на тот момент было расселено только шесть из 12 жилых помещений. Около аварийного дома был развернут круглосуточный оперативный штаб, в котором жителей консультировали специалисты городской службы спасения и городского управления гражданской защиты. Жильцам оставшихся квартир предлагалось срочно переехать в предложенные помещения маневренного фонда. Власти также готовы были предоставить транспорт для вывоза вещей из дома.

Двухэтажный дом по ул. Чусовской, 42 был построен еще в 1954 году. В 2017-м был признан аварийным.

Постановлением администрации города от 24 июля режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» для органов управления и сил районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края, введенный на территории п. Новые Ляды, отменён. Здание снесено и больше не представляет угрозы для людей.

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