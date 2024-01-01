В Перми банк предотвратил попытку мошенников похитить у клиента десятки миллионов рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В одном из офисов Сбербанка в Перми к специалисту обратился клиент, который оказался под влиянием мошенников. Он намеревался снять все свои средства для перевода на некий «безопасный счёт». О случае рассказали в пресс-службе кредитно-финансовой организации.

Поняв, что клиента пытаются обмануть, работник банка привлёк сотрудников Управления безопасности Пермского отделения. В ходе общения с клиентом выяснилось, что ему позвонили и сообщили о взломе его аккаунта на портале «Госуслуг», после чего он поделился кодом из полученного SMS, в результате чего на его имя были оформлены кредиты.

Мошенник представился «капитаном ФСБ» и через видеозвонок WhatsApp сообщил о необходимости участии в операции, направленной на защиту денежных средств путём их перевода на безопасный счёт.

В ходе беседы с представителями Управления безопасности клиент осознал, что стал жертвой мошенничества, и решил прекратить любые операции с деньгами. Благодаря этому удалось предотвратить ущерб клиента на сумму более 32 млн руб.

Как уточнили в кредитной организации, ежедневно в России совершается до 20 миллионов мошеннических звонков, и примерно каждый сотый случай заканчивается обманом.

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