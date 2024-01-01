Алёна Бронникова Прикамье нарастило объём экспорта мороженого в Беларусь За год показатель вырос на 88% Поделиться Твитнуть

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permkrai.ru

Пермский край увеличил объём экспорта мороженого в Республику Беларусь, по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 88%. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

С начала года по 22 июля в Беларусь из Прикамья было отправлено 22,2 т, тогда как в аналогичном периоде 2023 года объём экспорта составил 11,8 т. По данным надзорного органа, только 22 июля была произведена отправка 4,8 т продукции.

Мороженое поставляется в автотранспорте, оборудованном морозильной установкой, в соответствии установленным ветеринарно-санитарным требованиям. Качество подтверждается результатами лабораторных испытаний.

Ведомство также сообщило об увеличении экспорта пшеничных отрубей из Пермского края в Киргизскую Республику за период с 1 января по 18 июля 2024 года. Объём вырос почти в 38 раз.

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