Зарина Ситдикова Пермский край нарастил экспорт пшеничных отрубей в Киргизию За полгода в республику вывезено более 750 т продукции Поделиться Твитнуть

Экспорт пшеничных отрубей из Пермского края в Киргизскую Республику увеличился почти в 38 раз. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

По данным ведомства, с 1 января по 18 июля текущего года из Прикамья в Киргизию вывезено 756,8 т указанной сельхозпродукции. При этом в мае в надзорном органе сообщали, что в 2023 году экспорт отрубей из региона в республику Центральной Азии составил 20 т.

На минувшей неделе специалисты Россельхознадзора проконтролировали отправку 61,6 т продукции. Накануне проверочных мероприятий по месту производства продукции сотрудниками управления был проведён карантинный фитосанитарный досмотр и отбор проб.

По результатам лабораторного анализа, проведённого Кировским филиалом Всероссийского центра карантина растений, вредных организмов не обнаружено. В результате были оформлены фитосанитарные сертификаты, дающие право на вывоз продукции за пределы Российской Федерации.

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