Алёна Бронникова Арендатора парка Горького в Перми могут оштрафовать за несоблюдение норм озеленения Новые высадки не проходили проверку на соответствие требованиям законодательства Поделиться Твитнуть

Группа "Природа города Перми" ВКонтакте

Арендатора парка им. Горького в Перми могут привлечь к административной ответственности с наложением штрафа за нарушение режима особо охраняемой природной территории (ООПТ) в части соблюдения минимальной доли озеленения. Об этом сообщает управление по экологии и природопользованию администрации города.

По данным ведомства, за последние четыре года в парке снесли 101 дерево, а зарегистрировано и принято в качестве компенсационных — девять деревьев и 1 219 кустарников. Согласно проекту реконструкции зелёных насаждений, арендатор должен был посадить 1 420 деревьев.

Новые зелёные насаждения, высаженные как компенсационные (за исключением указанных), не проходили согласование и необходимую актировку, а значит, по мнению управления, не могут быть признаны как компенсационные. Комиссия из представителей администрации района и управления по экологии проведёт проверку на соответствие необходимым требованиям для ООПТ и действующему законодательству. Окончательное решение будет принято после обследования.

«Предварительный осмотр новых саженцев показал, что они не соответствуют правилам благоустройства, а значит, не могут быть приняты в качестве компенсации. Так, взамен одного снесённого дерева должна производиться посадка трёх саженцев деревьев той же породы», — рассказали в мэрии.

Также взамен можно высадить один саженец той породы, которой было вырубленное дерево, с учётом соблюдения обязательных параметров высоты и ширины для лиственных и хвойных деревьев. Замена дерева кустарниками в соотношении 1:8 возможна в случае высокой плотности расположения деревьев.

По данным официального мониторинга МИП «Бюро охраны природы» при ПГНИУ 2023 года, арендатор парка нарушил режим ООПТ в части соблюдения минимальной доли озеленения — 50,6% от площади территории. По данному факту составлен запущена процедура привлечения пользователя парка к административной ответственности. Протокол о нарушении режима ООПТ рассмотрит административная комиссия Свердловского района.

В начале июля на встрече общественников, экологов и представителей бизнеса по дальнейшей судьбе парка начальник управления Дмитрий Андреев сообщил, что стратегия озеленения 2017 года устарела, и мэрия отзывает согласование документа. Парк должен разработать новый план, в котором нужно уделить внимание замене 80-летних деревьев и соотношению «запечатанной» и озеленённой территорий.

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