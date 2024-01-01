В Перми администрация Парка Горького разработает новую стратегию по озеленению Судьбу его территории обсудили на встрече общественники, экологи и бизнесмены Поделиться Твитнуть

Состоялось обсуждение судьбы парка имени Горького. На встрече обсуждались экологические аспектов развития территории. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на общественную активистку, координатора проекта «Слушай соловья» Надежду Баглей.

По её словам, одним из первых выступил директор ООО «ЦПР», которое арендует территорию парка и занимается зрелищно-развлекательной деятельностью, Рашид Габдуллин. Предприниматель пояснил, что у парка есть план стратегического развития по озеленению на 25 лет. Это документ был разработан ещё 2017 году, и с тех пор руководство парка массово высаживает кустарники и удаляет аварийные деревья.

Также в ходе встречи звучали предложения уделять больше внимания экологическому просвещению на территории парка, проводить регулярный фитосанитарный мониторинг для выявления деревьев, которым нужно специальное обследование и специальный уход. Высказывались мнения и об изменении статуса парка.

На встрече присутствовал также начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев. Чиновник пояснил, что на сегодняшний день стратегия озеленения парка устарела, и поэтому мэрия отзывает согласование документа. Парк же должен разработать новый план, и в нём нужно уделить внимание замене 80-летних деревьев и соотношению запечатанной и озеленённой территорий.

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