На следующей неделе в ряде территорий Прикамья отключат телевидение Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В Пермском краевом радиотелевизионном передающем центре проинформировали о планируемых краткосрочных отключениях телевидения в ряде населённых пунктов Прикамья на следующей неделе.

Так, 29 июля с 13:00 до 16:00 местного времени возможно отключение не более, чем на 10 минут, цифрового пакета РТРС-1 в Красновишерске (Морчанах). В тот же день с 12:00 до 18:00 местного времени отключатся цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2 в Чёрмозе.

В Юго-Камском цифровой пакет РТРС-2 не более, чем на 10 минут, отключится 31 июля с 10:00 до 13:00.

Также в ПКРТПЦ сообщили об отключении цифрового пакета РТРС-1 1 августа с 10:00 до 13:00 в Егве (Кудымкар) и 2 августа с 13:00 до 16:00 местного времени в Гайнах.

Напомним, что сегодня, 24 июля, отключения цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 проводится в п. Тёплая Гора с 12:00 до 17:00. А 25 июля с 12:00 до 18:00 отключат цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2, «Радио России» в с. Кочёво и пакеты РТРС-1 и «Радио России» с 13:00 до 15:00 в Очёре (Новосёлы) не более 10 минут.

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