Алёна Бронникова Часть жителей Прикамья временно останется без радио и телевидения Отключения запланированы с 22 по 25 июля Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр предупредил о планируемых краткосрочных отключениях средств телерадиовещания на следующей неделе. Отключения ожидаются в период с 22 по 25 июля включительно.

В частности, отключения цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 ожидаются 22 июля с 12:00 до 18:00 в с. Ошья, 22 и 23 июля с 12:00 до 18:00 в Гремячинске. И не более чем на два часа 23 июля с 12:00 до 20:00 в с. Русский Сарс.

На следующий день, 24 июля, отключения ожидаются в п. Тёплая гора с 12:00 до 17:00 продолжительностью не более четырёх часов. Также 25 июля с 12:00 до 18:00 отключат цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2, Радио России в с. Кочёво и пакеты РТРС-1 и Радио России с 13:00 до 15:00 в Очёре (Новосёлы) не более 10 минут.

Кроме того, как сообщает ВЕТТА со ссылкой на РТРС «Пермский КРТПЦ», в Перми 23 июля с 9:00 до 18:00 на телебашне будут проводиться профилактические работы. В эти часы вещание цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 будет осуществляться с пониженной мощностью. В течение первых трёх часов, с 9:00 до 12:00, запланированы работы с отключением оборудования радиопрограмм: Радио России, Маяк, Вести ФМ, Радио Альфа, Наше Радио, Радио Sputnik + Эхо М, Пилот ФМ, Радио Максимум, Европа Плюс, Радио Вера, Радио Книга, Радио7, Дорожное радио, Ретро ФМ, Хит ФМ, Звезда ФМ, Дети ФМ, Радио Energy, Юмор ФМ, Авторадио, Relax FM, Камеди Радио, Новое радио, ПИ ФМ, Лайк ФМ, Комсомольская правда, Орфей. Отключения коснутся жителей Перми, Пермского муниципального округа, Добрянского, Краснокамского и Нытвенского городских округов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.