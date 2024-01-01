В Перми планируют перезапустить частный музей авиации Основатели хотят вывести его реконструкцию Поделиться Твитнуть

Как рассказал основатель Пермского частного музея авиации Сергей Павлов, у организаторов есть планы по реконструкции и перезапуску проекта. Речь идёт о музее под открытым небом, который долгие годы находился на шоссе Космонавтов в Индустриальном районе города и был закрыт в 2023 году.

«Мы хотим открыться на оставшиеся теплые месяцы. Это будет новый формат, через него мы познакомим посетителей не только с авиацией, но и с планами по новому музею», — рассказал «Рифею» Сергей Павлов.

Он отметил, что в данный момент идут переговоры с несколькими потенциальными инвесторами: они уже приезжали в музей и знакомились с площадкой.

По словам Павлова, сейчас важно показать, что музей жив, о нём знают люди, и для Перми это уникальная коллекция.

«Больше нигде не посмотреть вживую самолёты и тем более не попасть внутрь кабин», — пояснил он.

Напомним, летом прошлого года основатели музея сообщили, что замораживают свою деятельность. Причиной было названо то, что турфирма «Живая история», которая курировала работу проекта, и основатели авиамузея больше не сотрудничают.

Позже сообщалось, что в музейный комплекс военной и гражданской техники в Верхней Пышме (Свердловская обл.) перевезена часть коллекции пермского музея авиации,

Частный музей авиации под открытым небом появился в Перми в 2000 году. Он находился по ш. Космонавтов, 262. На площадке размешалась коллекция российских самолётов Ан-2 и Ил-14, а также вертолётов Ми-6 и Ми-2. Посетители могли увидеть авиабомбы, истребители МиГ-29 и МиГ-25. Коллекция составляла более 30 экспонатов. С прошлого года в музее проходили организованные экскурсии.

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