Алёна Бронникова В Перми ищут пропавшую две недели назад 42-летнюю женщину Наталья Вавилина пропала 9 июля Поделиться Твитнуть

Группа "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Пермского края" ВКонтакте

В Перми больше двух недель назад пропала 42-летняя Наталья Вавилина. Волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт» 23 июля объявили поиски женщины.

«Пропала Вавилина Наталья Александровна 42 года, Пермь. С 9 июля 2024 года её местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем районе», — сообщается в официальной группе организации ВКонтакте.

Приметы женщины: рост 155 см, худощавое телосложение, русые волосы, зелёные глаза. На момент пропажи предположительно была одета в зелёную футболку, светло-коричневые брюки и белые кроссовки.

Волонтёры просят помощь добровольцев. Любую информацию о местонахождении Натальи Вавилиной можно сообщить по тел.: 8-800-700-54-52 или 112.

В Перми также ищут 41-летнего Виктора Жуланова, которому нужна медицинская помощь. Он пропал днём 17 июля, когда вышел из больницы в Индустриальном районе по ул. Братьев Игнатовых. С того дня его местонахождение неизвестно.

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