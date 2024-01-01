В Пермском крае из-за непогоды перенесли соревнования воздухоплавателей и арт-фестиваль Они состоятся в августе Поделиться Твитнуть

логотип фестиваля "Дыхание ветра"

В связи с неблагоприятными погодными условиями организаторы арт-фестиваля «Дыхание ветра» (0+), который должен был состояться 27-28 июля в д. Пеньки Кишертского района, приняли решение перенести его на две недели, на 10-11 августа.

«Мы заботимся о гостях нашего фестиваля и хотим, чтобы их пребывание было комфортным и приятным. Поскольку все мероприятия в рамках фестиваля проходят на открытом воздухе, было принято решение о переносе, чтобы гости смогли насладиться программой в более приятную погоду. Мы понимаем ваши чувства, мы так же, как и вы, строили планы, отодвигали дела и с нетерпением ждали фестиваль, но порой случаются непредвиденные обстоятельства. Погода, над которой никто из нас не властен, внесла свои коррективы», — говорится в сообщении организаторов.

Они также добавили, что спортивные полёты Чемпионата Приволжского федерального округа и Кубка Пермского края по воздухоплавательному спорту (0+), которые планировалось провести с 25 по 28 июля в селе Посад Кишертского района, тоже откладываются из-за погоды.

На соревнования ждали 12 спортсменов со всей России: из Кунгура, Екатеринбурга, Йошкар-Олы, Яхромы, Набережных Челнов, Тюмени.

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