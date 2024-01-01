Алёна Бронникова В суд направлено дело 22-летней давности об изнасиловании и убийстве в Перми Преступником оказался житель Удмуртии Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Удмуртской Республики, обвиняемого в изнасиловании и убийстве женщины в 2002 году на территории лесного массива в Кировском районе Перми. Об этом сообщает краевое СУ СКР.

Сотрудники ведомства установили, что днём 30 сентября 2002 года обвиняемый встретился с женщиной в электропоезде, следующем по маршруту Балезино—Пермь, и вышел с ней на станции «Промучасток» в Перми, они зашли в лесной массив на территории Кировского района. Рядом с железнодорожной станцией «Курья» мужчина изнасиловал женщину, убил её и спрятал тело в неустановленном месте.

СУ СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое с целью скрыть другое преступление). В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Как отметили в следственном комитете, расследование представляло особую сложность из-за давности совершения преступлений и отсутствия тела убитой. Чтобы установить все обстоятельства, следователи и криминалисты во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции допросили более 25 свидетелей, произвели их неоднократные проверки показаний на месте и осмотры местности, большое количество судебных экспертиз, выводы которых и позволили установить преступника и предъявить ему обвинение.

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