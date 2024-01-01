За первое полугодие прокуратура Прикамья возбудила 149 уголовных дел Пресечено свыше 41 тысячи нарушений Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании коллегии прокуратуры Пермского края, состоявшемся 23 июля, были оглашены результаты работы надзорных органов за первые шесть месяцев 2024 года, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В ходе надзора за исполнением федерального законодательства сотрудники прокуратуры выявили свыше 41 тыс. правонарушений. Для их устранения было опротестовано более 4,1 тыс. нормативных актов и направлено свыше 7 тыс. представлений. Шесть с половиной тысяч должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, а более 2,5 тыс. исков поступило в суд. В административном порядке наказаны около 1,7 тыс. человек. По материалам проверок прокуратуры возбуждено 149 уголовных дел. В целях предупреждения правонарушений было выдано 533 предостережения.

Благодаря действиям прокуроров были восстановлены права свыше тысячи работников, погашена задолженность по зарплате на сумму более 26 млн руб. Вмешательство прокуратуры также помогло погасить долги за энергоресурсы на сумму более 68 млн руб. и отремонтировать более 6,5 км коммунальных сетей.

Прокуроры пресекали нарушения в отношении социально уязвимых категорий граждан и участников СВО, восстановлены права более 700 лиц. В пользу детей взыскано 374 млн руб., что почти на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Мерами прокурорского реагирования удалось добиться погашения долгов перед хозяйствующими субъектами на сумму более 143 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.