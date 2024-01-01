Зарина Ситдикова
Мэрия Перми увеличила штрафы за некачественную уборку улиц
Городская администрация заключила трёхлетние контракты на содержание дорог
Администрация Перми заключила новые трёхлетние контракты на содержание дорог. Об этом в своём telegram-канале сообщил глава города Эдуард Соснин.
По словам градоначальника, соглашения содержат требования к обслуживанию улично-дорожной сети как в летний, так и в зимний период.
«В этот раз ужесточили требования к подрядчикам — приёмка работ осуществляется по качеству содержания, а не по набору проведённых работ, также увеличены штрафные санкции, если подрядчик несвоевременно и некачественно выполняет работы», — обратил внимание градоначальник.
Глава Перми также напомнил, что ранее депутаты гордумы внесли изменения в бюджет, касающиеся увеличения финансирования на содержание дорожных объектов. Это решение позволит зимой обрабатывать реагентами больше дорог, включая частный сектор, и вывозить снег с внутриквартальных проездов, а летом — чаще мыть асфальт и косить газоны.
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