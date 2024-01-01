Зарина Ситдикова Мэрия Перми увеличила штрафы за некачественную уборку улиц Городская администрация заключила трёхлетние контракты на содержание дорог Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми заключила новые трёхлетние контракты на содержание дорог. Об этом в своём telegram-канале сообщил глава города Эдуард Соснин.

По словам градоначальника, соглашения содержат требования к обслуживанию улично-дорожной сети как в летний, так и в зимний период.

«В этот раз ужесточили требования к подрядчикам — приёмка работ осуществляется по качеству содержания, а не по набору проведённых работ, также увеличены штрафные санкции, если подрядчик несвоевременно и некачественно выполняет работы», — обратил внимание градоначальник.

Глава Перми также напомнил, что ранее депутаты гордумы внесли изменения в бюджет, касающиеся увеличения финансирования на содержание дорожных объектов. Это решение позволит зимой обрабатывать реагентами больше дорог, включая частный сектор, и вывозить снег с внутриквартальных проездов, а летом — чаще мыть асфальт и косить газоны.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.