В Прикамье стартовала акция «Родительская приёмка» по проверке готовности школ к началу учебного года Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

С 22 июля по 18 августа местные отделения партии «Единая Россия» в Пермском крае вместе с родительским сообществом, представителями профильных ведомств и депутатским корпусом проверят учебные заведения региона на соответствие всем нормам. Главная цель акции «Родительская приёмка» – обеспечить 100% готовность школ к новому учебному году.

Программа капитального ремонта школ, которую партия реализует вместе с Минпросвещения РФ, входит в народную программу «Единой России».

За 2022-2024 годы удалось добиться внушительных результатов: по всей России отремонтировано 4122 школы, построено 1236 новых школ и 1680 детсадов.

В Пермском крае в рамках национального проекта «Образование» в 2024 году планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию 5 школ, рассчитанных на 4475 мест. На сегодняшний день строительная готовность объектов составляет 80-100%.

В Лысьвенском городском округе в школе № 17 на ул. Строительной, 83б сейчас идёт капитальный ремонт. Завершение ремонтных работ планируется в 2025 году.

В городских школах № 6 и № 7 строятся беговые дорожки со специальным покрытием, а при школе № 7 дополнительно будет создана универсальная спортивная площадка. Школа № 2 получит благоустроенный школьный двор. В посёлке Невидимке и деревне Аитково Лысьвенского городского округа будут приведены в порядок школьные дворы.

Все работы находятся под личным контролем депутата Законодательного Собрания Пермского края Ильи Шулькина.

Секретарь местного отделения партии Краснокамского городского округа Антон Максимчук вместе с активом «Партийного десанта», начальником управления образования Натальей Леушкановой, представителями родительских комитетов проверили готовность школ к новому учебному году.

Для Мысовской и Черновской школ новый учебный год начнётся с открытия «Точек роста». Они создаются в рамках нацпроекта «Образование».

За счёт местного бюджета в школах ремонтируют учебные кабинеты, а за счет краевых и федеральных средств идёт поставка школьного оборудования и мебели.

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