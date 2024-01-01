Стенд Пермского края с выставки «Россия» перевезут в МЦ «Кристалл» В Москве стенд посетили более 5 млн человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Скоро любой желающий сможет в Перми посетить стенд Пермского края, который был развёрнут на выставке «Россия» на ВДНХ. Его привезут из Москвы и установят в пермском молодёжном центре «Кристалл». Об этом пишет тг-канал «Пермь-300». О начале работы стенда в Перми будет сообщено позже.

Также, по данным издания, за 250 дней работы стенд Пермского края в столице смогли посмотреть более 5 млн человек: «Они вживую увидели красоту пермского балета, услышали голоса лучших пермских исполнителей, попробовали самые вкусные национальные угощения».

Выставка «Россия» работала на ВДНХ с ноября по июль. Свои разработки и туристический потенциал показали все 89 регионов страны — 18,5 млн посетителей увидели, чем богата страна.

За время работы выставки прошло свыше 900 деловых мероприятий, благодаря которым были заключены соглашения по инвестиционным проектам, а также — о сотрудничестве между органами власти и бизнесом о строительстве новых объектов.

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