Средняя цена квадрата в новостройках Перми выросла на 20% И достигла нового максимума в 135,2 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В июне 2024 года средняя цена квадратного метра в новостройках Перми достигла рекорда, составив 135,2 тыс. руб. Это на 20,1% выше, чем в аналогичном месяце прошлого года, и на 1,2% больше, чем в январе. Информацию публикует издание «Объектив.рф».

По мнению аналитиков, любопытно, что отмена льготной ипотеки с 1 июля почти не отразилась на ценах на жильё в Перми в последние месяцы, в отличие от Новосибирска и Екатеринбурга.

К тому же, с начала 2024 года средняя цена квартиры в Перми снизилась с 6,95 до 6,63 млн руб., что связано с уменьшением средней площади жилья с 52,5 до 49,4 кв. м.

За первую половину 2024 года в Перми было заключено 3810 сделок, при этом 28,7% из них произошли в июне, последнем месяце, когда действовала льготная ипотека. Эксперты ожидают значительное снижение числа продаж во второй половине года.

В июне доля ипотеки в сделках достигла рекордных 95,6%, в то время как в начале года этот показатель составлял 81%. В первом полугодии лишь 10,4% сделок прошли без использования ипотечных кредитов.

Также, по данным «Объектив.рф», в первой половине 2024 года на рынке новостроек Перми экспонировалось 11 817 квартир совокупной площадью 596,7 тыс. кв. м — за год показатель вырос на 4,6%. Более трети всего предложения (35,8%) приходится на Мотовилихинский район, 17,4% — на Свердловский, 14,1% — на Индустриальный.

В разрезе комнатности лидируют «однушки» — 45,3%. Двухкомнатные квартиры занимают 29,7%, студии — 13,1%, а объекты с тремя комнатами и более — 11,9%.

В разрезе класса лидирует комфорт-сегмент: 83,2%. Стандарт-класс занимает 10,1%, бизнес — 6,2%, премиум — 0,5%.

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