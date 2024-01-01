Под Кудымкаром в Пермском крае погиб водитель иномарки Мужчина разогнался на гравийной дороге и улетел в кювет Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

На территории Кудымкарского округа Пермского края 22 июля водитель автомобиля «Хёндай» 1966 г.р. разбился насмерть. Об этом сообщает Госавтоинспекция Прикамья.

По предварительным данным, в 20:50 на автодороге «Подъезд к д. Москвино» со стороны с. Верх-Иньва двигался автомобиль «Хёндай». На 12 км гравийной дороги водитель выбрал небезопасную скорость, из-за чего не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет. Машина опрокинулась.

В результате мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи, а его пассажира 1973 г.р. отвезли в больницу с травмами различной степени тяжести.

Фото: Госавтоинспекции Прикамья

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

В Госавтоинспекции Прикамья напоминают водителям о необходимости соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательными на дорогах, выбирать безопасную скорость движения и не совершать опасных манёвров.

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