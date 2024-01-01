Пермяк взыскал с реабилитационного центра 300 тысяч за моральный вред Мужчина заявил, что его удерживали там незаконно и издевались Поделиться Твитнуть

В суд за взысканием компенсации морального вреда обратился житель Перми. Он утверждал, что его незаконно удерживали в реабилитационном центре в Прикамье. Как сообщили в пресс-службе краевого суда, мужчину поместили туда родственники, когда он был в состоянии алкогольного опьянения. Именно они заключили договор об оказании услуг по реабилитации и социальной адаптации.

Во время нахождения в центре истец сталкивался с оскорблениями и унижениями, его заставляли смотреть фильмы о наркозависимых, читать соответствующую литературу и выполнять различные физические упражнения. Он не мог самостоятельно покинуть учреждение, так как у него изъяли мобильный телефон, паспорт и деньги. Несмотря на его требования вернуть личные вещи, он получил отказ.

Суд выяснил, что для истца не была разработана индивидуальная программа реабилитации, а условия договора не были разъяснены, что не позволило мужчине своевременно его аннулировать.

В итоге Пермский районный суд признал нарушение прав потребителей и взыскал с реабилитационного центра компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. руб. и штраф с индивидуального предпринимателя в размере 150 тыс. руб.

Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда оставила решение первой инстанции без изменений.

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