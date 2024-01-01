Алёна Бронникова В Перми определят возможность использования двух участков для размещения кладбищ Работы оценили в 1,3 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МКУ «Пермблагоустройство» ищет подрядчика на проведение предпроектных работ для определения возможности создания новых мест погребения на двух участках в Перми. Открытый конкурс был размещён на сайте госзакупок 22 июля.

Согласно опубликованной документации, возможность организации новых кладбищ будет рассматриваться на части Верхне-Курьинского участкового лесничества, в кварталах 25 и 26 площадью 157 га, а также на территории Ново-Лядовского участкового лесничества (кв. 33, 34) и Мотовилихинского района, государственная собственность на которые на разграничена, общей площадью 60 га.

Работы будут проводиться с целью получения заключения о возможности или невозможности использования указанных участков для создания новых мест погребения. Подрядчик должен будет выполнить инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания и экспертизу соответствия результатов требованиям технических регламентов.

При проведении работ необходимо согласовывать рубку лесных насаждений. В случае порчи или уничтожения плодородного слоя почвы подрядчик должен будет за свой счёт выполнить рекультивацию участков.

Начальная цена контракта — 3,1 млн руб. Источник финансирования — бюджет Перми. Срок начала работ — 1 сентября, срок окончания — 20 декабря 2024 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 августа, победителя определят 16 августа.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что на Северном кладбище в Перми к маю 2025 года оборудуют новые места для захоронений. На эти цели из бюджета выделили 24,9 млн руб.

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