На Северном кладбище в Перми оборудуют новые места для захоронений Они будут готовы в мае следующего года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мэрия Перми направит почти 24,9 млн руб. на подготовку площадей для захоронения умерших людей и устройство проездов между кварталами на кладбище «Северное».

В конкурсной документации сообщается, что примерная площадь участка составит 19,5 га. Подготовку новых мест планируется завершить в мае 2025 года.

Работы будут проходить в два этапа. Первый начнётся с 13 августа этого года и продлится до 6 декабря, а второй будет проходить с 2 по 15 мая следующего года.

Как ранее писал «Новый компаньон», строительством быстровозводимого крематория на территории Северного кладбища Перми может заняться региональный оператор по сбору и утилизации мусора АО «ПРО ТКО». Проект будет реализовываться в несколько этапов с помощью механизма приоритетного инвестпроекта. Планируется, что регоператор ТКО будет возводить крематорий, а мэрия Перми предоставит земельный участок.

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