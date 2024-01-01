Алёна Бронникова В бюджет Прикамья за полгода перечислено более 196 млн рублей долгов по налогам Количество недобросовестных налогоплательщиков снизилось за год на 43% Поделиться Твитнуть

С января по июнь 2024 года в бюджет Пермского края было перечислено более 196 млн руб. налоговой задолженности. Как сообщает региональное УФССП, в этом году окончено и прекращено более 16 тыс. исполнительных производств в данной категории.

Кроме того, в ведомстве отмечают снижение количества недобросовестных налогоплательщиков почти на 50% по сравнению с АППГ. Так, на исполнении у судебных приставов в январе-июне текущего года находилось более 112 тыс. документов о взыскании долгов, что на 43% меньше, чем в январе-июне 2023 года.

В некоторых случаях приставы применяют меры принудительного взыскания, например арест имущества. В этом году было произведено уже более 400 арестов на общую сумму свыше 20 млн руб.

«Иногда данной меры оказывается достаточно для того, чтобы должники вспомнили о своих обязанностях перед государством. Так, предпринимательница из Соликамска выплатила более 1,5 млн руб. задолженности, чтобы не лишиться принадлежащего ей земельного участка», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что за полтора года в Прикамье следователи возбудили 37 уголовных дел по налоговым преступлениям. За этот период, с 2023 года и первые шесть месяцев 2024 года, налоговая служба передала в следственные органы 60 материалов налоговых проверок с признаками преступлений. В четырёх из них были признаки уклонения физлица от уплаты налогов, в 22 материалах — уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов организацией, а ещё в 31 — сокрытие денежных средств либо имущества, за счёт которых должно производиться взыскание налогов.

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