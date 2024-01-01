В Пермском крае за полтора года возбуждено 37 уголовных дел по налоговым преступлениям Чаше всего фиксировались уклонение от налогов и сокрытие денег или имущества Поделиться Твитнуть

За полтора года по материалам Управления ФНС Пермского края следователи возбудили 37 уголовных дел. За этот период, с 2023 году и первое полугодие этого года, налоговая служба передала в следственные органы 60 материалов налоговых проверок с признаками преступлений. Из них 45 материалов за прошлый год и 15 — с начала 2024 года.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», в трёх случаях сотрудники ФНС усмотрели признаки мошенничества, в четырёх материалах были признаки уклонения физлица от уплаты налогов, в 22 материалах зафиксировано уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов организацией, а ещё в 31 — сокрытие денежных средств либо имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

После изучения поступивших из налоговой службы материалов было возбуждено 37 уголовных дел, большинство которых касается уклонения от уплаты налогов и сокрытия денег или имущества.

Из 60 материалов в 12 случаях следователи отказали в возбуждении уголовных дел, а по 11 сейчас идут доследственные проверки.

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