На время Крестного хода 26 июля в Перми временно приостановят движение транспорта Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В пятницу, 26 июля, в Перми состоится Крестный ход, посвящённый памяти преподобного Серафима Саровского. Ход начнётся от Кресто-Митрофаниевского храма (Комсомольский пр., 6). Его участники пройдут, в основном, по пешеходной части Комсомольского проспекта. Только на время прохождения колонной перекрёстков движение транспорта будет приостанавливаться.

В пресс-службе горадминистрации призвали водителей быть особенно внимательными с 09:30 до 14:00. Также прохождение колонны будет сопровождаться оперативным изменением режимов работы светофоров по маршруту.

Кроме того, временная приостановка движения на период прохождения колонны планируется по правой стороне проезжей части улиц Чкалова, Героев Хасана, Васильева, 1-й Бахаревской, Пристанционной до Бахаревского женского монастыря (ул. Пристанционная, 38). Оттуда Крестный ход отправится на Белую гору в Свято-Николаевский мужской монастырь.

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