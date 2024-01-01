Жителя Красноярского края осудили за изнасилование пермячки, с которой он познакомился в соцсетях Ему дали пять лет исправительной колонии Поделиться Твитнуть

Орджоникидзевский районный суд приговорил 22-летнего уроженца Красноярского края к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за изнасилование жительницы Перми. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Его признали виновным по двум эпизодам: изнасилование и иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей.

Как установил суд, в феврале этого года обвиняемый приехал из Красноярского края в Пермь к родственникам. В ночь на 11 февраля молодой человек, находясь на территории Орджоникидзевского района, изнасиловал пермячку, с которой накануне познакомился в соцсетях.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Напомним, 15 июля в Кудымкарском округе 16-летний подросток изнасиловал 14-летнюю девочку, а потом утопил её в водоёме. Его задержали и отправили в СИЗО. Возбуждено уголовное дело.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.